Mourinho: «Já rejeitei três propostas de trabalho»

José Mourinho revelou que já teve pelo menos três propostas de trabalho após deixar o Manchester United, mas acabou por rejeitá-las porque não o seduziram."Já recusei três ofertas de trabalho porque senti que não era aquilo que eu queria", explicou Mourinho em declarações à beIN Sports.O técnico português voltou depois a falar da estrutura social dos jogadores no futebol atuar, falando num exemplo que aconteceu durante um treino: "Recentemente estava a treinar um jogador e ele disse-me: 'Quando me criticares, podes fazê-lo em privado?'. Perguntei porquê e respondeu: 'Por causa do meu estatuto, quando me criticas em frente aos outros não me sinto confortável'"."Hoje em dia temos de ser muito inteligentes na forma como conseguimos ler os jogadores e tentar fazer as coisas pelo melhor", concluiu Mourinho.