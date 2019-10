Mourinho: «O meu próximo objetivo é para ganhar»

Desde que José Mourinho deixou o Manchester United, em dezembro do ano passado, o seu nome já foi falado para inúmeros clubes. Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter, Benfica, Tottenham foram dos destinos ventilados, sendo que nos últimos dias tem-se falado com alguma insistência no Arsenal. Mas numa entrevista ao 'The Coaches Voice' o treinador português explicou detalhadamente o que pretende no seu próximo projeto.





"A única coisa que sei é o que não quero e isso é claro. Tenho de jogar para ganhar, isso é quase patológico. Se não conseguir o problema é meu, dos jogadores, da estrutura do clube, mas eu preciso de um projeto onde sinta que jogo para ganhar", referiu."Se alguém me oferecer um contrato fantástico, incrível e maravilhoso de 10 anos e me disser 'o objetivo é ficar na primeira metade da tabela, se ficares em 7.º ou 8.º será perfeito', isso não é para mim. É a minha natureza. Claro que me lembro do que ganhei e de como ganhei. Mas o meu próximo objetivo é para ganhar", garantiu Mourinho.