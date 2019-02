Mourinho promete almoço a antigo guarda-redes do Benfica: «Aceito, estou desempregado»

José Mourinho voltou a trabalhar com Júlio César, com quem se cruzou no Inter, mas desta vez a reunião foi fora dos relvados. Os dois comentaram o jogo entre o River Plate do Uruguai e o Santos para o canal do YouTube ‘DAZN’ e o momento foi assinalado pela marcação de um novo compromisso. "O almoço em Lisboa está prometido", disse Mourinho. Em resposta, o antigo guarda-redes do Benfica ofereceu-se para pagar e o técnico não hesitou. "Aceito, estou desempregado", gracejou.Mourinho falou ainda da possibilidade de um dia treinar no Brasil . "Aprendi a nunca dizer ‘Desta água nunca beberei’", referiu. Prontamente, Júlio César ‘atirou’ o nome de um clube que lhe diz muito."Ver Mourinho a treinar o Flamengo é um sonho", brincou.