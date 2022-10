Mourinho sobre Benzema: «Não vive obcecado com a Bola de Ouro ou em marcar mais golos que A, B ou C»

José Mourinho considerou justa a tribuição da Bola de Ouro a Karim Benzema, um "jogador de equipa" que conquista o troféu aos 34 anos, depois de uma grande época ao serviço do Real Madrid.O treinador português trabalhou com o francês durante três épocas nos merengues e conhece-o bem: "O Karim é um tipo fantástico, tem uma grande personalidade, é um jogador de equipa. Não está obcecado consigo próprio, com a Bola de Ouro ou em marcar mais golos do que A, B ou C. É apenas um jogador de equipa que faz tanto, ao ponto de a Bola de Ouro ser uma consequência natural. Penso que é um tipo obcecado com a equipa", explicou o treinador português da Roma, citado pelo jornal inglês 'Mirror'.Quando recebeu o prémio da 'France Football' o jogador francês fez referência aos companheiros. "A Bola de Ouro é um prémio individual mas não deixa de ser também coletivo, por toda a gente que me ajudou a ganhá-lo."