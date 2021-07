Mourinho: «Vou falar sempre de títulos»

Apresentado esta quinta-feira como o novo técnico da Roma, José Mourinho deixou claro que acredita num projeto a médio e longo prazo no clube, mas abordou os objetivos para a temporada que se avizinha. O treinador acredita que os giallorossi irão ser bem sucedidos, mas pede calma.





"Se será uma época boa sem títulos? Vou falar sempre de títulos. Podia prometer isso, seria fácil, mas não é essa realidade. Falam de títulos, mas nós falamos de projeto, de tempo, de melhorar. Para os donos da Roma, a ideia não é termos sucesso isolado. Querem chegar ao sucesso e ficar lá", assumiu, apelando ao apoio dos adeptos: "Não há uma Roma de Mourinho. Há uma Roma dos romanos. Eu sou um de muitos. Se vão falar da Juventus de Allegri, ou do Nápoles de Spalletti, tudo bem, mas não falem da Roma de Mourinho"Mourinho chega à capital italiana após uma passagem pelo Tottenham que não resultou em qualquer título conquistado. Ainda assim, o técnico português mostra confiança no seu trabalho. "Sou uma vítima na forma como as pessoas olham para mim. Ganhei três títulos no Manchester United e dizem que foi um desastre. No Tottenham impediram-me de jogar uma final e dizem que foi um desastre. O que para mim é um desastre, para os outros é fantástico...", frisou.Tendo em vista a temporada que irá arrancar em breve, a Roma já perspetiva algumas contratações, mas Mourinho não quis abrir o livro sobre o assunto. Certo é que Tiago Pinto promete que o Special One irá ter um plantel à altura. "Este é um mercado difícil e particular. Trabalhamos todos os dias em conjunto com José Mourinho para dar boas soluções. No final do mercado teremos uma equipa digna de Mourinho", garantiu o diretor-geral da Roma.