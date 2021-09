Mudanças à vista no calendário internacional: FIFA quer jogos de seleções apenas em outubro

A FIFA continua empenhada em reorganizar o calendário e nos últimos dias reuniu em Doha, no Qatar, um grupo de ex-treinadores e ex-jogadores que debateram as mudanças a implementar. Em conferência de imprensa, Arsène Wenger, chefe de Desenvolvimento Global da FIFA, deu a conhecer as conclusões do encontro e revelou que o organismo pretende que os jogos de seleções, sejam eles amigáveis ou referentes às fases de apuramento, passem a realizar-se apenas em outubro.





"Todos os agentes estão preocupados com a quantidade e qualidade dos jogos. Queremos implementar menos viagens e menos mudanças climáticas. A forma atual como são disputados os jogos de seleções e clubes não é a mais adequada. Há que reduzir jogos, mas têm de ser muito mais interessantes. É isso que os fãs querem e têm pedido. Também há que reduzir as diferenças entre as confederações e dar as mesmas oportunidades", começou por referir o antigo treinador francês."O calendário atual está desfasado. Há paragens em setembro, outubro, novembro, março e junho. Depois em julho inicia-se a temporada. Tudo isto é demasiado. Trata-se de reagrupar as fases de apuramento para evitar viagens. Agosto e setembro ficariam só para as competições de clubes e outubro para as fases de qualificação. De novembro até ao final da temporada seria apenas para o futebol de clubes. Há que reorganizar as coisas e todos irão beneficiar disso, a começar pelos clubes, pois não haveria paralisações", explicou Wenger, que foi ainda questionado sobre o Mundial de Clubes. "A Covid-19 mudou o cenário e decidimos reorganizar o calendário de jogos internacionais. Só depois disso vamos debruçar-nos sobre o Mundial de Clubes e ver se necessita de alterações", justificou.Relativamente à eventual realização do Mundial a cada dois anos, em vez dos atuais quatro, o antigo treinador admitiu que "no geral, há uma resposta positiva a essas mudanças", mas sublinhou que essa decisão "terá de ser tomada de forma democrática pelas 211 federações que integram a FIFA".