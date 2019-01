Muita emoção no adeus de Rui Vitória a Portugal

Rui Vitória de partida para a Arábia Saudita: "Vou com vontade de fazer boa figura" Rui Vitória de partida para a Arábia Saudita: "Vou com vontade de fazer boa figura"

Rui Vitória está ansioso por dar início a uma nova aventura na carreira, ao serviço do Al Nassr, da Arábia Saudita. O ex-treinador do Benfica, de 48 anos, partiu este domingo à noite para Riade na companhia da restante equipa técnica que o acompanhou na Luz – Arnaldo Teixeira, Paulo Mourão, Sérgio Botelho e Luís Esteves –, num voo particular, e espera tornar-se rapidamente noutro embaixador do futebol português no estrangeiro."O Benfica já faz parte do passado porque agora parto para um novo projeto. Tenho de pensar no meu clube e vou com vontadee determinação. Já conheço bem a Arábia Saudita e vou ser o mais atencioso possível com o que são os costumes do país. Vou, também, com vontade de fazer boa figura", disse Rui Vitória aos jornalistas, no aeroporto de Lisboa, pouco antes de se despedir da família, de forma emocionada, e de embarcar para o Médio Oriente.O sentimento do treinador, no adeus a Portugal, é "agridoce". "Por um lado, estou a deixar o meu país. Por outro, vamos representá-lo com uma grande vontade. Levo de todos os clubes por onde passei um pouco daquilo que sou hoje. Quero representar bem o futebol português", afirmou o ribatejano, recusando comentar a possibilidade de cumprimentar Jorge Jesus, quando ambos se encontrarem no Al Nassr-Al Hilal marcado para dia 30 de março: "Isso são coisas de pormenor."A estreia de Rui Vitória no comando técnico do Al Nassr, refira-se, acontecerá já na terça-feira, numa partida da Taça do Rei diante do modesto Al Ansar Medina, emblema que milita na 2ª divisão da Arábia Saudita. O primeiro jogo do campeonato já com o técnico português no banco está marcado para dia 27, diante do Ohod, orientado por Paulo Alves. Rui Vitória pega no Al Nassr – que teve Hélder Cristóvão como treinador interino nas últimas semanas – com a equipa no 2º lugar, a três pontos do Al Hilal de... Jesus.