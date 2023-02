Mulher de Atsu diz que "tempo está a esgotar-se": «Não existe equipamento suficiente»

Quatro dias após o terramoto que abalou a Turquia e a Síria, ainda não existem informações sobre o paradeiro de Christian Atsu, internacional ganês do Hatayspor que em Portugal representou FC Porto e Rio Ave.

À procura de respostas está Claire Rupio, mulher do jogador de 30 anos, afirmando já ter pedido ajuda a várias instâncias no resgate às vítimas que ainda se encontram debaixo dos escombros do prédio onde vivia juntamente com o seu companheiro.

"O treinador dele está na zona dos destroços. Não existe equipamento suficiente para resgatar as pessoas dos destroços. Já pedi ajuda ao Hatayspor, às autoridades turcas, ao governo britânico para ajudarem com equipamento. Eles não conseguem ir mais fundo sem o equipamento necessário. O tempo está a esgotar-se", escreveu Claire Rupio, em comunicado partilhado pelo jornal turco 'Ajansspor'.



Momentos depois, em entrevista à 'BBC Sports', a companheira de Christian Atsu assumiu ter sido "chocante" quando recebeu as notícias que davam conta de que o jogador tinha sido encontrado, rumores que posteriormente foram desmentidos.



"Ainda rezo e acredito que ele está vivo. Foi chocante ouvir o clube a dizer que ele foi encontrado e levado para o hospital e horas depois as crianças ouviram pela rádio que não sabem onde ele está. Sei que o agente dele está lá, estão a tentar o melhor para o encontrar e acredito que ele me vai trazer as novidades em que posso confiar. É tudo um bocado confuso", acrescentou.



[notícia atualizada às 21:36]