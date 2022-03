Mulher de Maycon e a fome na Ucrânia: «Os meus filhos comeram as maçãs e eu os caroços»

Lyarah Vojnovic Barberan chegou esta terça-feira ao Brasil e respirou de alívio. Depois dos dias de grande tensão por que os futebolistas brasileiros do Shakhtar Donetsk e respetivas famílias passaram para deixar a Ucrânia, a mulher de Maycon, de 23 anos, recordou o desespero, a fome e a preocupação com os filhos."A minha mãe perguntava-me 'filha, vocês conseguiram levar algo para comer?’ E eu dizia 'mãe, as crianças, graças a Deus, não estão a passar fome, deu tempo de trazermos duas maçãzinhas'. Eu tenho dois filhos, trouxe duas maçãzinhas e meus os filhos comeram. Quando vi o caroço da maçã pensei 'é agora que eu vou matar a minha fome'. Peguei no caroço da maçã e comi", lembrou Lyarah à chegada ao aeroporto em São Paulo.Refugiados num bunker do hotel em Kiev, os brasileiros fizeram de tudo para deixar o país. Lyarah recorda que tentava cantar para tranquilizar as crianças. "Como mãe posso dizer que só desesperei quando vi os meus filhos com fome, tentei manter a calma para que eles não desesperassem."O momento é agora de reencontros e de paz, em casa, na companhia da família. "Quero aproveitar o meu pai, a minha mãe, cuidar da minha mente, que está muito cansada e fragilizada, bem como da minha família. O resto sei que está na mão do melhor."