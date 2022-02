Mulher de Pedrinho responde a jogador de futsal 'esquecido': «Foi uma correria com crianças, malas...»

«Rezem muito por nós»: a fuga dos jogadores brasileiros de Kiev com as mulheres e os filhos «Rezem muito por nós»: a fuga dos jogadores brasileiros de Kiev com as mulheres e os filhos

Os jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk e do Dínamo Kiev que ontem deixaram a capital ucraniana às pressas já chegaram à Moldávia e dali vão agora procurar regressar ao Brasil. Sabendo que Moreno, jogador de futsal brasileiro que estava com grupo, ficou para trás, a mulher do ex-benfiquista Pedrinho, Layla Gabrielly Gomes, explicou que o grupo não planeou deixá-lo em Kiev."Estávamos todos juntos, sempre a ver as possibilidades e o que poderia ser feito. Foi tudo tão rápido que nem parámos para contar quantas pessoas ali estavam. Não havia motivo nenhum para deixarmos alguém para trás! Havia espaço no comboio e nos carros. Foi uma correria, com crianças de colo, as malas... Infelizmente, no meio do tumulto e do desespero de sairmos o quanto antes não parámos para contar as pessoas. Nunca, jamais, iríamos deixar alguém para trás. Não havia motivo nenhum", explicou Layla nas redes sociais.Moreno, um outro jogador de futsal e um terceiro brasileiro tinham subido aos quartos do hotel para tomarem um banho e não estavam no bunker quando os restantes receberam indicações para se porem a caminho da estação de comboios, pois iam ser rapidamente retirados do país.Quando voltaram ao local, verificaram que todos tinham saído e que tinham sido deixados para trás...