Muriel, ex-Belenenses SAD e irmão de Alisson, é reforço de Silas

Muriel, ex-guardião do Belenenses SAD e irmão de Alisson Becker, do Liverpool, vai prosseguir a carreira no Chipre, ao serviço do AEL Limassol. O brasileiro é, assim, reforço de Silas, com quem marca reencontro.Os dois conhecem-se bem do futebol português, dado que passaram duas temporadas juntos.Murial vai também encontrar o português Hugo Basto, que reforçou recentemente o emblema cipriota.