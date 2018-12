Murray e o sexismo na Bola de Ouro: «Porque é que as mulheres têm de levar com esta m....?»

O post de Andy Murray O post de Andy Murray

Sexismo do DJ Sexismo do DJ

A cerimónia da Bola de Ouro acabou por ficar marcada por um momento constrangedor quando Ada Hegerberg subiu ao palco para receber o prémio. O DJ Martin Solveig perguntou-lhe se sabia fazer ‘twerk’ [estilo de dança em que grande parte dos movimentos se concentram nos quadris e em agachamentos]. "Não!", respondeu de imediato. O DJ foi logo acusado de sexismo nas redes sociais e utilizou-as para pedir desculpa, mas a polémica já tinha estalado em todo o lado.Andy Murray, antigo número 1 do ténis mundial, foi rápido a pronunciar-se criticando duramente o sucedido. "Porque é que as mulheres ainda têm de levar com esta m....? Que perguntas fizeram ao Mbappé e ao Modric? Imagino que qualquer coisa relacionada com o futebol. E para quem pensa que as pessoas estão a exagerar e que foi só uma piada... não foi. Toda a vida estive envolvido no mundo do desporto e o nível de sexismo é surreal", escreveu no Instagram.