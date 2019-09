«Na Europa, ninguém bate Portugal»: imprensa espanhola destaca "póquer de sonho" das seleções

"Na Europa, ninguém bate Portugal". A frase é do jornal 'AS' que, num longo artigo publicado esta terça-feira no site do jornal, sublinha o "póquer de sonho ao nível das seleções": campeões da Europa em futebol de 11, futsal e futebol de praia e vencedor da Liga das Nações.





"Os que mais demoraram a conseguir um primeiro título foram os rapazes de Fernando Santos. Em 2016, Portugal ganhou o Europeu em França graças a um herói inesperado, Eder. O enorme avançado entrou em campo para fazer o único golo do jogo, que ficou marcado pela lesão de Cristiano Ronaldo", pode ler-se no artigo assinado pelo jornalista Alberto P. Sierra.Mas, sublinha-se, como "em Portugal nem tudo é futebol de 11", as vitórias no Europeu de futsal e a conquista da Liga dos Campeões da modalidade por parte do Sporting também são destaque, bem como o recém conquistado Europeu de futebol de praia . "É quem mais títulos soma: duas vezes campeões do Mundo, sete vezes vencedores da Taça da Europa e seis vezes campeões da Europa".