Nacional de Montevideu quer receber Cavani caso avançado não encontre clube neste mercado

Um dirigente do Nacional de Montevideu falou com Edinson Cavani para lhe garantir que, caso não chegue a acordo com nenhum clube neste mercado de verão, tem as portas abertas para regressar ao Uruguai. O clube do país natal do avançado vê com bons olhos a aquisição do atleta. Uma informação que está a ser avançada pela ESPN Uruguai.





Com as negociações já falhadas com Benfica, Leeds e Roma, um dirigente do Nacional comunicou com Cavani e disse-lhe que o Nacional se oferece como uma alternativa na altura em que o avançado achar oportuna.Já no final de Agosto, o presidente do emblema de Montevideu, José Decurnex, falou do sonho de contratar o avançado. "Hoje é algo que não passa de um sonho, mas as nossas portas estão abertas, porque é um jogador de alto nível, que está a ser disputado por muitos clubes europeus. Mas ele sabe que as portas do Nacional estão sempre abertas", afirmou o líder tricolor.