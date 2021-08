Nainggolan fica sem carta por conduzir alcoolizado e em excesso de velocidade

Radja Nainggolan não está a ter um início de temporada que gostaria no Antuérpia. O médio, de 33 anos, regressou à Bélgica há uma semana, após ter rescindido com o Inter, mas já se meteu em sarilhos.





De acordo com o jornal belga 'Het Laatste Nieuws', o jogador foi mandado parar pela polícia às 4 da manhã de sábado, visto que circulava em excesso de velocidade - a mais de 100 km/h - e estava alcolizado, como confirmou o teste de alcoolemia. Perante tal situação, Nainggolan ficou com a cartão de condução apreendida."Teve de entregar a carta de condução durante 15 dias devido a uma combinação de velocidade excessiva e condução sob o efeito de álcool", revelou o porta-voz do Ministério Público de Antuérpia, Kristof Aerts, em declarações ao referido jornal.