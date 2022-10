Nainggolan suspenso pelo Antuérpia após ser apanhado a fumar no banco

É só mais um episódio da já habitual e conhecida indisciplina de Radja Nainggolan. Agora, o médio de 34 anos foi suspenso por tempo indeterminado pelo Antuérpia, o clube que representa desde o ano passado, após ter decidido fumar um cigarro eletrónico em pleno banco de suplentes do estádio do Maurice Dufrasne, antes do duelo com o Standard Liège. É certo que a situação ocorreu antes do jogo, mas a verdade é que a lei belga proíbe há muito que proíbe esta prática em estádios."Quero dizer que estou arrependido pelo que fiz. Vejo que foi um erro, mas não pensei nisso na altura. O clube tomou a decisão que eu aceito, mesmo que ache que é demasiado dura. Ainda assim, vou continuar a tentar contribuir", escreveu o médio belga, que na semana passada já tinha protagonizado mais um dos seus momentos. Tudo porque foi mandado parar pela polícia sem carta de condução, o que levou à apreensão do seu carro.