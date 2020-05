Namorada de Fede Valverde nega acidente: «Só saiu de casa para fazer testes médicos»

O dia em Espanha ficou marcado por um suposto acidente rodoviário de Fede Valverde que até teria fugido do lugar do acidente após ter batido com a sua viatura por excesso de velocidade, um rumor que foi ganhando dimensão das redes sociais. A namorada do jogador do Real Madrid, Mina Bonino, já veio desmentir a situação.





"Publicar falsas informações sobre uma pessoa é delito de injúrias e calúnias, e pode levar a pena criminal. Antes de se publicar algo deve-se sempre confirmar pois o visado tem família. Dito isto quero dizer que a informação que circula sobre o Fede é mentira. Em dois meses só saiu de casa para fazer testes médicos, e nem sequer tem o carro que aparece nas fotografias", garante a companheira do internacional uruguaio que admite processar judicialmente os autores do rumor.