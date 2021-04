Namorada de Guarín defende o antigo médio do FC Porto: «Não fales do que não viste»

Freddy Guarín, antigo médio do FC Porto, foi detido pela polícia colombiana após um episódio de violência doméstica na casa dos pais e a namorada do jogador recorreu às redes sociais para defendê-lo das críticas de que tem sido alvo.





"Não fales do que não viste, nem condenes o que não sentiste. Cada um sabe da dor que carrega, o peso que leva, a dificuldade que passa e as lutas que enfrenta. Todos temos a nossa própria história de vida, que não deve ser julgada por quem não a viveu", escreveu Pauleth Pastrana, acrescentando: "juntos companheiro".Nesta altura ainda não são conhecidas as consequências que o antigo jogador do FC Porto (entre 2008 e 2012), agora com 34 anos, poderá sofrer. Recorde-se que no momento da detenção Guarín empurrou um polícia e saltou da maca quando era levado para uma unidade hospitalar.