Namorada de Ricky Centurión morre aos 25 anos num acidente de viação

A namorada de Ricardo Centurión, médio dos argentinos do Velez, morreu este domingo, vítima de um acidente de viação. Melody Pasini, de 25 anos, seguia sozinha e terá sofrido uma paragem cardíaca antes do impacto com outra viatura.





Tudo aconteceu por volta das 7 da manhã, na Argentina. A namorada do futebolista conduzia em direção a casa dos pais, segundo relataram fontes policiais. "Era uma pessoa com problemas cardíacos. Segundo os peritos, ela terá sofrido um problema que provocou depois o acidente", disse o secretário de segurança de Lanús, à imprensa."O impacto não foi suficiente para causar a morte, os airbags abriram. As circunstâncias não condizem com uma morte por trauma. Sabe-se que ela sofria de um problema cardíaco há 6 anos", acrescentou o mesmo responsável.Pasini e Centurión estavam juntos há quatro anos. Há poucos dias o jogador tinha perdido a avó.