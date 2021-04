Nani ambiciona título da MLS

Nani está preparado para o arranque da MLS’2021, em casa, frente ao Atlanta United. “Todas as épocas estou motivado nos objetivos. Quero sempre fazer melhor. Cada época é um novo começo, uma nova oportunidade para todos”, explicou o internacional português à assessoria de imprensa, ambicioso sobre o percurso de Orlando City esta época, no qual tem a companhia do lateral João Moutinho. “Se tivermos a mentalidade certa, acho que estaremos no bom caminho para lutar pela presença nos playoffs e discutir títulos. Mas só pensamos em ganhar a primeira partida.”

Nani vai entrar na 3ª temporada na MLS, já recuperado de uma lesão contraída na pré-época. “Agora sinto-me bem e estou a trabalhar bem. Quero que chegue a competição”, assegurou o extremo.