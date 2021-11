Nani anuncia saída do Orlando City: «O contrato acabou e o clube decidiu não renovar»

Nani anunciou a saída do Orlando City, clube onde estava há quase três anos. O internacional português destacou "três épocas fantásticas" no clube da Major League Soccer (MLS), garantindo que será "um amigo e um adepto" do emblema da Flórida no futuro."Tudo o que é bom tem um fim. Após três épocas fantásticas, recheadas de grandes momentos, novas amizades e sucesso desportivo, vou sair do Orlando City. Orlando é uma cidade à qual posso chamar casa, com excelentes pessoas e grandes adeptos, mas o meu contrato terminou e o clube decidiu não renová-lo. Foi uma honra capitanear a equipa na sua primeira aparição no playoff e chegar à final do torneio MLS Is Back. Nunca esquecerei como os adeptos e a comunidade me apoiaram e à minha família desde que cheguei à Flórida. Terão em mim um amigo e um adepto no futuro. Desejo-vos o melhor", disse o extremo num comunicado.Aos 35 anos, Nani é agora um jogador livre, numa altura em que o mercado de janeiro se aproxima. Numa recente entrevista a Record , o avançado não fechou a porta a um regresso a Portugal. "Não sei o que vai acontecer no meu futuro e não digo que não possa passar por um regresso à Europa ou Portugal. Mas a verdade é que atualmente estou bem aqui no Orlando City. Na realidade, o futuro só a Deus pertence. Nos últimos anos, olhava de uma forma para o futuro e aconteceu sempre algo diferente do planeado. Estou numa fase da carreira em que a estabilidade e a felicidade acaba por ser o mais importante. No futebol podes continuar a espalhar magia se estiveres numa boa liga", dizia o extremo ao nosso jornal na semana passada.