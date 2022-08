Nani confiante antes da estreia em Melbourne

Quase um mês depois de ter sido apresentado pelo Melbourne Victory, Nani pode estrear-se hoje (10h30) em jogos oficiais. A equipa onde também alinha Roderick Miranda defronta o Western United nos 16 avos de final da Taça da Austrália, que venceu na época passada. E o avançado de 35 anos está confiante que vai "mostrar serviço em campo".

Em declarações ao site do clube, Nani abordou as primeiras semanas na Austrália e revelou que já se sente em casa, ultrapassadas as dificuldades de adaptação ao fuso horário. O extremo elogiou o profissionalismo e a mentalidade vencedora do novo clube. "Falharam o título no ano passado, mas nota-se o desejo de ganhar. Escolhi vir para cá e quero mostrar as minhas qualidades. Espero mostrar que sou o jogador que todos conhecem e conseguir marcar para fazer os adeptos felizes", comentou. Sobre a época que se avizinha, as perspetivas são animadoras: "A equipa está se a preparar muito bem. Estou ansioso pelo primeiro jogo para provar que somos os melhores."

Refira-se ainda que, ontem, o Melbourne City, com o português Nuno Reis, bateu o Newcastle Olympic por 1-0.