Nani: «Estou muito triste pela lesão que sofri»

O futebolista internacional português Nani afirmou este domingo que vai trabalhar para regressar aos relvados "o mais rápido possível", depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

"Estou muito triste pela lesão que sofri, mas encaro-a como mais um desafio na minha carreira que vou com certeza ultrapassar. Irei trabalhar para regressar aos relvados o mais rapidamente possível", referiu o jogador, numa declaração enviada à agência Lusa.

Nani foi titular no encontro de sexta-feira do campeonato australiano, que o Melbourne Victory perdeu em casa com o Brisbane Roar por 1-0, e no qual o extremo luso lesionou-se já na parte final.

Nani, de 36 anos, cumpre a primeira época no Melbourne Victory, depois de na anterior ter assinado pelo Veneza, da Série A italiana, já em janeiro, após três temporadas nos norte-americanos do Orlando City.

"Os nossos receios foram confirmados após os resultados dos exames e estamos todos muito tristes pelo Nani", sublinhou o treinador Tony Popovic.

Numa fase em que a equipa tem apenas três vitórias em 10 jornadas e é 11.ª classificada, com os mesmos 10 pontos do último, o Perth Glory, o treinador admitiu que a lesão do avançado português pesa ainda mais.

"O Nani tem tido uma grande influência no clube através da sua liderança e experiência, e será uma perda imensa para o nosso plantel. Todo o clube irá mobilizar-se para apoiar o Nani durante o período da sua recuperação", indicou o treinador.