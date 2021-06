Nani marca na vitória do Orlando City

O avançado internacional português Nani marcou um dos golos da vitória do Orlando City em casa do Toronto FC, por 3-2, em jogo da Liga norte-americana de futebol (MLS), disputado no sábado (madrugada de hoje em Lisboa).

Nani, capitão de equipa do Orlado City, fez de cabeça o 2-0 para sua equipa, aos oito minutos, após uma perda de bola do guarda-redes Westberg, que a deixou nos pés de um adversário, numa jogada que terminou num cruzamento para o extremo português.

O jogador, que esta época participou em seis dos oito jogos do Orlando City no campeonato, é o melhor marcador da equipa, com quatro golos.

O Orlando City segue em segundo lugar, entre as 14 equipas da Conferência Este da MLS, com 15 pontos, menos cinco do que os New England Revolution, que têm mais um jogo disputado.