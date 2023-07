View this post on Instagram A post shared by Lui´s Nani (@luisnani)

O Adana Demirspor anunciou nas redes sociais a contratação de Nani. O extremo português assinou por uma temporada, com mais uma de opção, confirmando-se desta forma a informação esta manhã avançada porNa época passada, Nani representou os australianos do Melbourne Victory, mas em janeiro sofreu uma lesão grave no joelho que o impediu de jogar a restante temporada.O português vai agora ter a segunda experiência na Turquia, depois de ter sido jogador do Fenerbahçe em 2015/2016.