Nani vai estar presente em jogo de estrelas entre amigos de Ronaldinho e de Roberto Carlos

Nani vai marcar presença no jogo de estrelas entre os amigos de Ronaldinho e os amigos de Roberto Carlos. O evento denominado 'The Beautiful Game' vai acontecer no sábado, 18 de junho, no estádio do Inter Miami, no Estados Unidos da América.Para além do antigo internacional português, vão ainda marcar presença alguns jogadores ainda no ativo como são os casos de Vinícius Júnior, Marco Asensio, Paulo Dybala, Paul Pogba e Radamel Falcão.Estes são os jogadores já confirmados para o encontro: Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Vinícius Júnior, Éder Militao, Aldair, Leandro Barbosa, Paulo Dybala, Carlos Tévez, Joaquin Correa, Radamel Falcão, René Higuita, Carlos Valderrama, Arturo Vidal, Iván Zamorano, Diego Lugano, Rafa Márquez, David Trezeguet, Paul Pogba, Patrice Evra, Blaise Matuidi, Sebastian Frei, Nani, Patrick Kluivert, Marco Asensio, Marcos Llorente, Kevin Kurany, Hristo Stoichkov, Steve Nash, Chad Ochocinco, Amauri e Denis Zakaria.