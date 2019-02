Nantes exige totalidade do valor da transferência de Sala e em poucos dias

O Nantes exigiu que o Cardiff pague a transferência de Emiliano Sala no prazo máximo de 10 dias. A informação foi avançada pela BBC Sport.O avião desapareceu dos radares em 21 de janeiro, pelas 20 horas, quando o futebolista argentino e o piloto David Ibbotson seguiam viagem de Nantes para Cardiff, onde o jogador era esperado no dia seguinte para treinar no seu novo clube.Sala, de 28 anos, tinha sido contratado pelo Cardiff ao Nantes, por 17 milhões de euros, e preparava-se para representar os galeses Premier League.A 24 de janeiro, O Cardiff prometeu honrar o pagamento da transferência de Emiliano Sala, desconhecendo, no entanto, se seria todo o valor contratualizado (15M€ + 2M€ de bónus) antes da tragédia. "Faremos o que a lei ordenar! Vamos ver qual é o montante que teremos de pagar. É cedo para abordar o assunto, pois não se sabe se o jogador faleceu. Continuamos a ter esperança de que esteja vivo", sublinhou Mehmet Dalman, presidente do Cardiff City, à imprensa turca.O avançado, que iniciou a carreira nos portugueses do FC Crato e representou também o Bordéus, o Orleáns, o Chamois Niortais e o Caen, tinha-se encarregado de marcar o voo, recusando a oferta de transporte oferecida pelo clube galês.A Agência Britânica de Investigação a Acidentes Aéreos (AAIB) revelou segunda-feira que foi encontrado um corpo entre os destroços do avião em que viajava o futebolista argentino Emiliano Sala, detetados no domingo no fundo do canal da Mancha.As buscas subaquáticas para tentar encontrar o avião privado em que seguia Emiliano Sala começaram no domingo de manhã, dia em que foram descobertos destroços da aeronave.