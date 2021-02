«Não aconselho futebolistas a assumirem a sua homossexualidade enquanto ainda jogam»

É tema que gera sempre discussão, mas Philipp Lahm tem uma certeza: não é benéfico a um jogador que está no ativo assumir a sua homossexualidade porque, considera o ex-lateral do Bayern Munique, no futebol profissional não há aceitação.





No seu livro 'O jogo: o mundo do futebol", a que o 'Bild' teve acesso, Lahm aconselha aos jogadores homossexuais que consultem as pessoas mais próximas antes de fazerem uma apresentação pública, mas desaconselha que o assunto seja discutido com os companheiros de balneário. Ainda assim, o antigo internacional alemão considera que há muitos futebolistas que têm a maturidade necessária para dar o passo: "Não podem é contar com essa mesma maturidade em todos os seus rivais nem nos estádios em que vão competir". O jogador em questão, sublinha, pode ter que suportar "insultos e declarações difamatórias". "Quem o aguentaria?", escreveu.Lahm recorda mesmo o caso de Thomas Hitzlsperger, seu ex-companheiro de equipa, que assumiu a sua homossexualidade depois de terminar a carreira, em 2014. "Pareceu-me prudente fazê-lo só nessa altura", escreveu no seu livro.