«Não há palavras para descrever a nossa tristeza»: Hatayspor despede-se de Christian Atsu

Basimiz sag olsun.



Göçük altinda kalarak hayatini kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çikmistir. Seni unutmayacagiz Atsu. Mekanin cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

O Hatayspor, clube do antigo jogador do FC Porto Christian Atsu, reagiu este sábado à morte do jogador ganês que, no mesmo dia, foi encontrado sem vida debaixo dos escombros deixados pelos sismos que abalaram a Turquia a 6 de fevereiro."Os nossos sentimentos", começou por escrever a formação turca."O funeral do nosso jogador Christian Atsu, que perdeu a vida debaixo dos escombros, terá lugar na sua cidade natal no Gana. Não te vamos esquecer, Atsu. Que a paz esteja contigo, pessoa bonita. Não há palavras para descrever a nossa tristeza. Descansa em paz", pode ler-se numa publicação no Twitter.O Hatayspor lamentou ainda a morte de Onur Akdeniz, um dos funcionários do clube.Atsu, recorde-se, estava desaparecido desde o passado dia 6 de fevereiro.