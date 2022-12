Nápoles atento a Tiago Djaló

O Nápoles está interessado em Tiago Djaló, defesa-central português do Lille. De acordo com o 'Corriere dello Sport', o clube italiano planeia renovar a defesa e tem o jogador formado no Sporting na lista.Convocado por Fernando Santos para os jogos com República Checa e Espanha, os últimos dois de qualificação para a final four da Liga das Nações, Djaló, de 22 anos, cumpre a quarta temporada no Lille. Em 2022/23, sob o comando de Paulo Fonseca, conta 14 jogos realizados e dois golos marcados.Depois de ter deixado o Sporting, em 2018/19, o central rumou aos sub-19 do Milan, pelos quais realizou 15 jogos. Na época seguinte, foi contrato pelo Lille, ao serviço do qual se sagrou campeão francês. Os italianos voltam a chamar por ele.