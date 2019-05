Neil Lennon é o novo treinador do Celtic

O Celtic anunciou esta sexta-feira a contratação para a próxima época do treinador Neil Lennon, que orientou o campeão escocês entre 2010 a 2014, tendo conquistado três títulos nacionais e duas Taças da Escócia.Neil Lennon também foi jogador do Celtic, pelo qual disputou 304 jogos numa carreira que incluiu cinco títulos do campeonato escocês, quatro Taças da Escócia, duas Taças da Liga e uma presença na final da Taça UEFA, em Sevilha, em 2003, que perdeu para o FC Porto, treinador por José Mourinho.Como treinador orientou o clube de 2010 a 2014, período durante o qual somou três títulos da Premier League escocesa e duas vitórias na Taça da Escócia, bem como a qualificação por duas vezes para a fase de grupos da Liga dos Campeões.Neil Lennon, que terá como adjunto Damien Duff, assumiu o lugar de Brendan Rodgers em fevereiro deste ano a título interino e garantiu o oitavo título da 'Premiership' escocesa em maio, ao qual juntou na semana passada a Taça da Escócia, ao vencer o Hearts por 2-1 na final."É uma enorme honra reassumir o cargo de treinador do Celtic. Sempre sonhei em desempenhar este papel numa base permanente e sinto-me encantado em voltar a fazer parte de um dos maiores e melhores clubes do mundo, uma instituição que significa muito para mim e que sempre foi uma parte importante na minha vida", disse Neil Lennon.