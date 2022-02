Nélson Monte: «O que eu mais quero é sair da Ucrânia. Se Portugal me puder ajudar…»

Nélson Monte, antigo jogador de Rio Ave e Benfica e que atualmente representa o Dnipro da Ucrânia, contou à CNN Portugal que acordou "com um estrondo enorme". O defesa frisou que vive com "medo" e deixou um pedido de ajuda."Aconteceu por volta das 4H30 da manhã. Quando vim à janela vi muito fumo e fiquei em choque. Menos de dois minutos depois, outra bomba. Liguei para os [jogadores] estrangeiros que viviam no mesmo condomínio, pegámos no carro, fomos até ao centro de estágio do clube e optámos por sair da cidade", começou por explicar.E prosseguiu: "O que mais quero neste momento é sair do país, e se Portugal me pudesse ajudar... não sei falar russo, não sei ler ucraniano. O sentimento que temos neste momento é de medo. Quando houve a oportunidade de sair da cidade, arrancámos logo".Nélson Monte, que se transferiu em 2021 do Rio Ave para o Dnipro a custo zero, explicou que numa fase inicial os ucranianos acharam que a situação seria "normal", fruto do "clima de tensão" que se tem vivido nos últimos anos."O que nos diziam é que estava controlado. Eles vivem isto desde 2014 e para eles é normal. Nunca na vida pensavam que era algo que ia avançar. Demorei mais de 1H30 para abastecer o carro, mas consegui", rematou.