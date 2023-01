Nélson Oliveira marca e PAOK avança para as meias-finais da Taça da Grécia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PAOK empatou esta quinta-feira na deslocação ao terreno do rival Panathinaikos (1-1) na segunda mão dos quartos de final da Taça da Grécia, num encontro em que o português Nélson Oliveira marcou, de penálti, aos 78 minutos.

O empate foi suficiente para a turma de Salónia avançar para a próxima fase da competição, depois do triunfo por 2-0 conseguido na primeira mão da eliminatória.

Rafa e Tiago Dantas acompanharam Nélson Oliveira no onze titular da equipa, com Vieirinha, Filipe Soares e André Ricardo a não saírem do banco de suplentes.

O próximo adversário do PAOK é o Lamia, cujo duplo confronto está agendado para os dias 8 de fevereiro e 1 de março, primeiro em Lamia e posteriormente em Salónica.