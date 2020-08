As razões para Nélson Semedo ser intransferível no Barcelona

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, divulgou uma lista de sete jogadores que considera intransferíveis, neste mercado de transferências. Nélson Semedo, lateral-direito português, é um dos nomes anunciados e, por isso, o futuro do ex-jogador do Benfica vai continuar a passar pelo clube catalão. A lista incluí ainda os nomes de Ter Stegen, Frenkie de Jong, Lenglet, Dembélé, Griezmann e Messi. Com a exceção do capitão Lionel Messi, os principais motivos para manter os restantes jogadores são os factos de serem cidadãos europeus e de ainda estarem abaixo dos 30 anos. Mas, para além destes sete jogadores, Bartomeu assegurou igualmente que os atletas da formação, Ansu Fati e Riqui Puig, também são inegociáveis.





Nélson Semedo que na fatídica derrota por 8-2, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com o Bayern Munique foi dos jogadores mais criticado, vai merecer nova oportunidade da equipa blaugrana. O internacional português, de 26 anos, até chegou a estar na porta de saída em algumas ocasiões, nomeadamente, numa possível inclusão em trocas, com João Cancelo do Manchester City, por exemplo, ou em negócios como o que envolveu a mudança de Griezmann do Atlético Madrid para Barcelona. No entanto, o lateral-direito acabou por ficar sempre no plantel e, do ponto de vista dos dirigentes blaugrana, é um elemento que ainda tem margem de evolução e que pela qualidade, tendo em conta o que custou, o Barcelona dificilmente consegue contratar alguém melhor.No caso de Messi, não há grandes novidades, já que toda a equipa vai ser construída à volta do jogador argentino. Segundo as informações vindas de Espanha, o avançado já terá reunido com o novo técnico, Ronald Koeman, e deve continuar ao serviço do Barcelona, apesar de ter falado insistentemente de uma saída, após a eliminação desastrosa da Liga dos Campeões. Koeman terá convencido Messi a continuar, mas o Barcelona ainda deve apresentar uma proposta de renovação de contrato, pois o vínculo termina em junho de 2021.O guarda-redes alemão Marc André Ter Stegen é outro dos imprescindíveis para a nova época da equipa catalã. Tirando o facto de ser um guardião de nível mundial, Ter Stegen tem ganho muito peso no balneário do Barcelona e pode mesmo integrar a lista de capitães para a nova época que será a sexta ao serviço da equipa blaugrana.Clement Lenglet, central francês, também foi muito criticado após o jogo com o Bayern Munique, mas a sua regularidade, ao longo dos últimos dois anos, nomeadamente, porque não sofreu nenhuma lesão nesse período, fazem com que Lenglet seja aposta certa para a nova temporada.Com a chegada de um treinador holandês, Frenkie de Jong pode ganhar uma preponderância ainda maior na equipa. Isto porque, Ronald Koeman já tinha elogiado, em algumas ocasiões, o compatriota incluíndo críticas aos ex-treinadores do Barcelona, dizendo que De Jong tem de jogar como número 6 a distribuir jogo. Já Ousmane Dembélé vai continuar ao serviço dos catalães, mesmo depois de várias polémicas de indisciplina e das várias lesões que sofreu, em dois anos. Bartomeu considera que o futuro do clube para por jogadores da qualidade do extremo francês que foi contratado ao Borussia Dortmund.Antoine Griezmann não sai. O avançado francês é uma aposta pessoal do presidente do Barcelona que fez de tudo para o contratar ao Atlético Madrid, no verão passado, e por isso agora não quer prescindir do jogador, considerando-o inegociável.Esta lista do presidente do Barcelona pressupõe que os restantes elementos do plantel são transferíveis e o núcleo duro da equipa, ou seja, jogadores como Piqué, Jordi Alba, Busquets e Suárez podem estar mesmo de saída do clube que, ao que se adivinha, vai ser alvo de uma autêntica revolução no plantel.