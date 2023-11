Neuer fora da seleção alemã até 2024: «É bom cuidar das feridas de vez em quando»

O guarda-redes Manuel Neuer, do Bayern Munique, revelou esta terça-feira que precisa de tempo para "cuidar das feridas", pelo que só estará disponível para representar a seleção alemã de futebol em 2024.

"Julian Nagelsmann e eu estamos em contacto e conversámos depois do jogo contra o Dortmund. Não me vou juntar à seleção nacional e preciso de tempo para mim. É bom cuidar das feridas de vez em quando. Já conversámos muito abertamente sobre tudo e darei tudo para voltar à seleção no próximo ano", explicou o guardião dos bávaros, de 37 anos, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os turcos do Galatasaray, para a quarta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Desta forma, o colega de equipa do português Raphaël Guerreiro no Bayern não vai constar na lista de Julian Nagelsmann para os dois particulares da mannschaft, organizadora da fase final do Europeu em 2024, diante da Turquia e Áustria.

A Alemanha recebe a Turquia em 18 de novembro, no Estádio Olímpico de Berlim, e, três dias depois, viaja para Viena, para enfrentar a Áustria.

O guarda-redes internacional em 117 ocasiões fraturou a perna direita a 9 de dezembro de 2022, enquanto esquiava nos Alpes, sendo que, desde então, apenas realizou três partidas, todas pelo Bayern Munique, entre 28 de outubro e 4 de novembro.

Durante a longa ausência de Neuer, Marc-André ter Stegen, guarda-redes do FC Barcelona, assumiu a titularidade na seleção alemã.