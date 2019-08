Neymar: «A cicatriz vai continuar»

O Ministério Público de São Paulo recomendou esta sexta-feira o arquivamento da queixa de violação contra Neymar, o que já levou a uma reação do jogador do PSG no Instagram.





"Este vai ser um capítulo jamais esquecido na minha vida por muitos motivos, o principal deles "o dano" causado em mim, na minha família e nas pessoas que realmente me conhecem. Vou ser sincero e não vou dizer que estou feliz, mas sim aliviado. A cicatriz vai continuar para me lembrar o quanto o ser humano é capaz de fazer coisas boas mas também de fazer coisas ruins! Sim, meu mundo desabou e fui para o chão ... mas como diz uma lenda no jiu-jítsu "para muitos o chão é o fim de tudo, para nós é só o começo". Que seja o começo não só para mim, mas para todos que sofreram esse tipo de falsa acusação e principalmente para toda a mulher que é realmente vítima deste ato. O meu desejo é que vocês sejam fortes, lutem e consigam tudo que todas vocês merecem! Obrigado Deus por tudo, sempre", escreveu Neymar no Instagram.