Neymar e os rumores sobre o Real Madrid: «Quando houver algo concreto, falarei com todos»

Neymar deu uma entrevista ao Canal Plus onde os rumores sobre uma possível ida para o Real Madrid foram naturalmente um dos assuntos. Mais do que acabar com eles o craque do PSG alimentou a novela ao deixar tudo em aberto."Há sempre especulações sobre o meu nome. Desde que sou futebolista profissional que se,mpre se falou que eu ia deixar o meu clube para ir para outro, nada de concreto. Quando houver algo certo falarei com todos", disse.Neymar revelou que a adaptação ao futebol francês "foi mais fácil do que esperava" por ser "uma liga muito parecida com a espanhola". O avançado assumiu contudo que a adaptação à cidade "custou um pouco mais" e que sofreu um pouco no clube. E assegurou que agora se sente "em casa".