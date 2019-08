«Neymar não foi antes para o Real Madrid porque eu o impedi»

O ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que Neymar não se transferiu para o Real Madrid em 2006, quando tinha apenas 14 anos, não só porque as relações entre o clube brasileiro e o clube da capital espanhola não eram as melhores depois da saída de Robinho para Espanha, mas também porque o mesmo não o permitiu.Em entrevista ao jornal espanhol 'AS', Marcelo Teixeira assegurou que Neymar ficou "agradado" com o clube de Madrid, mas que dadas as circunstâncias, foi oferecido um contrato profissional ao avançado para que este ficasse no Santos."Ele ficou encantado com os galáticos. Com o tempo, pudemos localizar o pai [do brasileiro] e fazer-lhe [Neymar] uma proposta na qual ganhou 1 milhão de dólares. Ele aceitou facilmente", referiu Marcelo.E prosseguiu: "Foi uma decisão difícil que tive que tomar sozinho, mas o momento era o correto". Questionado sobre a possibilidade de Neymar reforçar o Real Madrid neste mercado de verão, o ex-dirigente foi perentório: "Só não chegou antes porque o impedi".