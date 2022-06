Neymar 'pica' os argentinos: «Ganharam o Mundial?»

A seleção argentina ganhou na quarta-feira a 'Finalíssima', uma prova oficial que não era disputada desde 1993 e que opõe o campeão da América do Sul com o campeão europeu, neste caso, Argentina e Itália, respetivamente.A formação capitaneada por Lionel Messi demonstrou a superioridade em Wembley (3-0) e no balneário houve festa rija, com uma provocação aos rivais brasileiros.Ora, Neymar, estrela maior do escrete, deu conta do sucedido e não deixou os argentinos sem resposta. "Ganharam o Mundial?", perguntou, em tom irónico, escrevendo numa publicação de Instagram que partilhou a festa da alviceleste.