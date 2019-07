Neymar por Gareth Bale? Há quem diga que a troca tem pernas para andar

Pessoas próximas de Neymar estarão a tentar um negócio que, a realizar-se, seria a solução para os problemas de muita gente. A ideia seria colocar o brasileiro no Real Madrid, por troca com Gareth Bale (mais algum dinheiro...), que iria para o PSG. Terá pernas para andar? A notícia é avançada pelo jornal inglês 'Independent'.Bale representa nesta altura um problema para o Real Madrid. Zidane não conta com ele e, mas o jogador já fez saber que não se importa de ficar no Santiago Bernabéu e cumprir os dois anos de contrato. É um jogador caro, muito caro para os cofres dos merengues (tem um dos maiores salários do plantel) e poucos clubes têm capacidade financeira para o contratar. Falou-se num possível regresso ao Tottenham, mas o rumor não se efetivou. A China é uma possível saída.Já. Quer sair mas os franceses nãoi pretendem perder os 222 milhões que investiram no seu passe há dois anos. O brasileiro vê com bons olhos um possível regresso a Barcelona, mas não rejeita o Real Madrid. Aliás, Neymar é um sonho antigo de Florentino Pérez, que certamente não se importaria de acrescentar um novo galático ao plantel.A troca seria a solução perfeita para os problemas das partes envolvidas e consta que oestaria a par desta solução.