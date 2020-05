Nice não aciona opção de compra por Wagué: futebolista regressa ao Barcelona

O defesa internacional senegalês Moussa Wagué vai regressar ao Barcelona, após ter sido emprestado na segunda metade da temporada ao Nice, que "não acionou a opção de compra", informou esta terça-feira o clube da primeira liga francesa.

"Wagué não será do Nice em 2020/21", escreveu o clube do sul de França, na página oficial na Internet, "agradecendo e desejando o melhor para o resto da carreira" do lateral direito, depois de terminado o campeonato, devido à pandemia de covid-19.

Com a camisola dos 'Aiglons', Wagué, de 21 anos, realizou cinco encontros, dois como titular e três como suplente utilizado, todos na 'Ligue 1', que terminou antecipadamente, devido à covid-19.