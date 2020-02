Nice 'vinga' eliminação na Taça e vence Lyon em jogo com expulsões

O Lyon, ainda sem o lesionado Anthony Lopes, perdeu este domingo na visita ao Nice, por 2-1, em jogo da 22.ª jornada da Liga francesa, com uma expulsão para cada lado, três dias depois de se defrontarem na Taça.

No primeiro jogo, nos 'oitavos' da Taça de França, o Lyon conseguiu a vitória, mas hoje rapidamente deitou tudo a perder, face à expulsão do lateral Fernando Marçal, antigo defesa do Nacional que chegou a assinar pelo Benfica, equipa pela qual nunca jogou.

Aos 22 minutos, o Lyon estava reduzido a 10 jogadores, e foi com 'normalidade' que o Nice chegou à vantagem, aos 33 minutos, por Dolberg, num golo com 'culpas' para o guarda-redes Tatarusanu, ao não segurar uma bola a um remate de longe.

Ainda antes do intervalo, o Lyon conseguiu a igualdade, numa iniciativa individual de Ekambi, aos 45, e, pouco depois, aos 45+5, Ounas foi também expulso na equipa da casa, equilibrando os 'números' de cada lado.

O Nice chegaria, no entanto, ao golo da vitória, novamente por Dolberg, com o dinamarquês a desviar um cruzamento ao primeiro poste, aos 64.

O Lyon que não aproveitou a derrota de sábado do Montpellier (quinto classificado) com o Paris Saint-Germain é sexto classificado, com os mesmos 32 pontos de Reims, que subiu a sétimo, e de Nice e Nantes, no oitavo e nono lugares, respetivamente.

A Liga francesa é liderada pelo Paris Saint-Germain, com 55 pontos, seguido pelo Marselha, de André Villas-Boas, com menos um jogo, mas a distantes 13 pontos.