Nicklas Bendtner termina carreira: «Vou demorar muito tempo a perceber que agora acabou mesmo...»

Nicklas Bendtner, avançado de 33 anos, confirmou que vai terminar a carreira. Em declarações ao programa Bendtner & Philine, na Discovery+, o ex-internacional dinamarquês confessou que, apesar de saber que há um fim no futebol, vai sentir saudades.





"Sinto saudades todos os dias, mas estou consciente que também há um fim nesta profissão. Acho que vou demorar muito tempo a perceber que agora acabou mesmo", começou por dizer."Agora vou descobrir algo que me dê o que o futebol me deu durante anos", rematou, deixando uma pista sobre o futuro: "O futebol é uma parte da minha vida e não posso deixá-lo".Recorde-se que Bendtner se vai retirar depois de ter estado ao serviço da equipa sénior do Tarnby FF, e após ter representado clubes como o Arsenal, a Juventus e o Wolfsburgo.