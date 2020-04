Nicolás Castillo: «Isto está a andar para a frente, sinto-me mais sereno»

A tempestade parece ter passado! Nicolás Castillo, antigo avançado do Benfica que representa atualmente o América, já está mais sossegado por causa da evolução positiva que tem marcado os últimos dias do processo de recuperação da trombose na perna direita sofrida no dia 30 de janeiro .

O chileno de 27 anos mostra-se bastante otimista, a que não é alheio o facto de já não se encontrar preso a uma cadeira de rodas. "Foram quase dois meses no hospital. Sinto-me bastante feliz por estar em casa com a família e as minhas coisas. Passei um período extremamente difícil", sublinha Nicolás Castillo numa curta entrevista à Televisa Univision Deportes Network.

O ex-avançado do clube da Luz encontra-se em permanente contacto com o plantel do América, bem como com a direção do clube asteca. "Também converso bastante assiduamente com a equipa médica que levou a cabo a cirurgia. É importante detalhar tudo o que sinto", explica Nicolás Castillo.

Incerta é obviamente a data do regresso à competição, mas isso é aquilo que agora menos preocupa Nicolás Castillo, que está fechado em casa devido à pandemia da Covid-19. "Isto está a andar para a frente. Hoje em dia já me sinto tranquilo. Aproveito para desfrutar da família", destaca o sul-americano.