Nicolás Castillo sofre trombose pouco depois de ser operado

Nicolás Castillo parece estar a ser perseguido pelo azar. Ainda sem convencer no regresso ao México, e praticamente sempre debaixo de um forte coro de críticas, o ex-avançado do Benfica não ganhou para o susto esta quinta-feira, já que sofreu uma trombose na sequência da operação a que fora submetido na véspera para corrigir uma rotura no tendão do reto femoral.





De acordo com a informação veiculada pelo América, Castillo foi de imediato alvo de atenção médica e encontra-se estável, ainda que continue sob observação médica.