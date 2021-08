Nicolás Gaitán é reforço do Peñarol

O Peñarol anunciou esta madrugada a contratação de Nicolás Gaitán. O extremo, de 33 anos, chega a custo zero, já que estava sem clube depois de ter deixado o Sp. Braga, emblema que representou na época.





Nicolás Gaitán firmó contrato hasta junio de 2022 con nuestra institución.



¡Bienvenido al país de Peñarol!#VamosCarbonero pic.twitter.com/VemczHhHXk — PEÑAROL (@OficialCAP) August 30, 2021

O argentino assinou até junho de 2022 com o clube de Montevideo, que é atualmente 3.º classificado no campeonato uruguaio.No Peñarol, o jogador que passou pelo Benfica vai reencontrar Maxi Pereira, com quem partilhou balneário nos encarnados.