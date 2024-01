Nikola Kalinic deixou o Hajduk Split no final da última época. Esta quarta-feira, depois de ter estado alguns meses parado, assinou um novo contrato com o emblema croata onde iniciou a carreira. Mas este não se trata de um regresso qualquer. É que o avançado, de 35 anos, vai receber… 1 euro de salário. A revelação foi feita por Mindaugas Nikolicius, diretor desportivo do clube."No que diz respeito às finanças foi o negócio mais fácil que fiz nos três anos desde que estou no Hajduk. Não voltou por causa do dinheiro. Acordámos o salário no valor de um euro. Quer muito ajudar o Hajduk a ganhar o título 19 anos depois", afirmou Mindaugas Nikolicius à imprensa croata.