«Ninguém lhe contou? Assinei pelo Benfica há 20 minutos»: o que Steve Bruce nunca pensou ouvir

Agora ao leme do Newcastle, Steve Bruce regressa esta quinta-feira ao estádio do Sheffield United, clube que treinou há cerca de 20 anos, e recordou algumas histórias que o marcaram no seu primeiro ano como treinador na Premier League precisamente naquele emblema, em 1998/99.

"Estive muito perto de desistir. Pensei: 'Será que isto é realmente o que quero fazer? Quero colocar-me nesta situação?'", começou por contar.

Um dos episódios caricatos que ocorreram durante o seu primeiro ano como treinador na Premier League - e que o fez pensar duas vezes se tinha tomado a decisão certa de enveredar por uma carreira de treinador - foi quando Dean Saunders lhe surgiu à frente... de malas prontas.

"Lembro-me de Dean Saunders vir pelo corredor fora, de malas na mão, a cantar, uma hora antes de o autocarro partir para o jogo que tínhamos frente ao Bristol City. Ele virou-se para mim e disse: 'ninguém lhe contou? Assinei pelo Benfica há 20 minutos'. Fiquei sem reacção. Não sabia para quem ligar para reclamar… nunca consegui uma resposta", confessou Steve Bruce ao 'Daily Mail'.

Steve Bruce deixou o cargo de treinador do Sheffield United pouco tempo após ocorrer esse incidente e rumou a Huddersfield.