Notícia Record: Lito Vidigal a caminho da Arábia Saudita

Lito Vidigal está prestes a assinar pelo Al Faisalya, na Arábia Saudita, segundoapurou. O treinador, que rescindiu contrato com o V. Setúbal esta sexta-feira por mútuo acordo, está a acertar os detalhes do contrato, seguindo viagem no início da próxima semana.Lito Vidigal vai juntar-se assim a uma liga onde já estão três treinadores portugueses: Jorge Jesus (Al Hilal), Rui Vitória (Al Nassr) e Pedro Emanuel (Al Taawon).Recorde-se que o V. Setúbal e Lito Vidigal chegaram hoje a acordo para rescindirem o contrato que unia ambas as partes. "O Vitória Futebol Clube, SAD vem informar os seus sócios e simpatizantes que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre esta sociedade anónima desportiva, o treinador da equipa principal de futebol, Lito Vidigal, e restante equipa técnica, revogação que produzirá efeitos imediatos", lê-se no comunicado divulgado pelos sadinos.O V. Setúbal, que à 11.ª jornada ocupavam a sétima posição do campeonato (com 17 pontos), estão há nove partidas oficiais sem vencer [sete na Liga NOS, uma na Taça de Portugal e uma na Allianz Cup] e ocupam atualmente a 13.ª posição com 19 pontos.A equipa do Bonfim, que na próxima quarta-feira defronta, no Estádio do Bonfim, o Sporting, em partida da 19.ª jornada, vai ter Sandro Mendes, antigo capitão e atual diretor desportivo, de 41 anos, a liderar a equipa.A finalizar o comunicado, os vitorianos agradecem o trabalho realizado por Lito Vidigal."A SAD do Vitória agradece o trabalho, dedicação e enorme profissionalismo do treinador e restante equipa técnica, a quem deseja as maiores felicidades a título pessoal e profissional", rematou o clube.