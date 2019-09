Notícia Record: Manuel Fernandes em Krasnodar para assinar

Manuel Fernandes está perto de assinar pelo Krasnodar, segundo apurou Record.





O internacional português, que está sem clube depois de deixar o Lokomotiv, chegou este domingo a Krasnodar para acertar os detalhes do contrato com o clube que eliminou o FC Porto na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Atualmente com 33 anos, Manuel Fernandes chegou ao futebol russo em 2014, vindo da Turquia.